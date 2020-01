Tensiunile crescute dintre Statele Unite și Republica Islamica trezesc temeri de repercusiuni asupra deținuților, adesea bi-nationali, proveniti din țarile occidentale. "Joanne White, mama unui cetațean american incarcerat in Iran, traieste de un an si jumatate un coșmar", relateaza "Los Angeles Times". Iar acum lucrurile se inrautațesc. "De la asasinarea generalului iranian Qassem Suleimani, se inmultesc marturiile pline de ingrijorare ale rudelor deținuților in presa britanica și americana, potrivit Rador.