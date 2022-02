Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa doreste ca Ucraina sa scoata in afara tarii armele si echipamentele militare primite in ultimul timp de la aliatii ei, a anuntat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, ca noi condiții pentru dezescaladarea tensiunilor create in ultima perioada in apropierea graniței…

- Rusia a promis transparenta in privinta manevrelor militare pe care le va desfasura in Belarus la mijlocul lunii februarie, in contextul temerilor ca Moscova ar putea planui sa invadeze Ucraina, temeri ce au alimentat cresterea tensiunilor in regiune, transmite marti dpa. Unul din punctele acordului…

- Rusia a avertizat miercuri ca nu va sta cu "bratele incrucisate" in fata actiunilor Occidentului, pe care il acuza ca incearca sa obtina avantaje unilaterale si sa instige Ucraina de a provoca Moscova, relateaza EFE si Interfax. "Nu vom sta cu bratele incrucisate", a declarat ministrul rus de externe…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…

- Deputații Dumei de Stat din cadrul Partidului Comunist al Federației Ruse, în frunte cu liderul partidului Ghenadi Ziuganov, au înregistrat o rezoluție în Duma de Stat, care propune trimiterea unui apel catre președintele rus Vladimir Putin „cu privire la necesitatea recunoașterii…

- Detensionarea situatiei legate de Ucraina ar fi posibila, dar NATO trebuie sa inteleaga ca riscurile implicate de acceptarea unor noi state membre depasesc posibilele avantaje, a declarat miercuri viceministrul de externe rus Aleksandr Grusko, dupa reuniunea Consiliului NATO-Rusia de la Bruxelles,…

- Rusia neaga informațiile din presa americana ca Rusia privind mobilizarea trupelor sale la granița cu Ucraina și acuza SUA ca desfașoara „o operatiune speciala” pentru agravarea situatiei in jurul Ucrainei, dand insa vina pe Rusia, potrivit purtatoarei de cuvant a ministerului de Externe de la Moscova,…

- Rusia a intreprins exercitii militare in Marea Neagra, cu implicarea a circa 10 avioane si cateva nave maritime, a anuntat Flota Rusa din Marea Neagra, informeaza miercuri Interfax si Reuters, potrivit AGERPRES. Exercitiile survin intr-o perioada de puternice tensiuni cu Ucraina, in timp ce SUA au…