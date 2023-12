Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de executie pentru interventia in prima urgenta si servicii de proiectare la acoperisurile castelelor Peles si Pelisor vor demara in cel mai scurt timp, anunța Ministrul Culturii, Raluca Turcan. Conform contractului semnat de Institutul National al Patrimoniului, durata de executie este de…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat in cadrul unei intrevederi cu secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, ca Romania „iubește pacea și crede in negociere pentru soluționarea conflictelor”.

- Necesitatea consolidarii ordinii internationale bazate pe norme, cu Organizatia Natiunilor Unite in rol central, consecintele agresiunii militare a Federatiei Ruse in Ucraina, securitatea alimentara globala si conflictul din Fasia Gaza au fost principalele teme ale intrevederilor pe care premierul Marcel…

- Ajuns la New York, in partea a doua a vizitei sale de lucru in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu a fost primit de Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres și de președintele Adunarii Generale, Dennis Frances. Cei doi inalți oficiali au avut un schimb de opinii referitor…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, la o intalnire cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca Romania "aspira la solutionarea tuturor divergentelor de interese intre tari pe calea dialogului si negocierii". "Diplomatia e oricand preferabila armelor. Dar ne dorim o pace care sa nu rasplateasca…

- Un britanic, care pretinde ca ar fi moștenitorul fostului tron al Romaniei, a rugat un tribunal francez sa nu-l extradeze in Romania, unde ar urma sa execute o pedeapsa legata de implicarea sa intr-o afacere imobiliara in valoare de 120 milioane lire sterline. Autointitulatul Paul de Romania a facut…

- Principesa Sofia a Romaniei, a patra fiica a Regelui Mihai, a inaugurat o expoziție de fotografie, dedicata unui aspect mai puțin cunoscut al țarii - moștenirea industriala. Mai precis, ce s-a ales de fabricile inchise și abandonate in ultimele decenii, dar și de poveștile din spatele ruinelor. La vernisaj…