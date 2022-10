Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin a dispus crearea unei comisii guvernamentale in urma unui incident pe podul Crimeei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

Cinci defibrilatoare externe automate cu instrucțiuni vocale au fost instalate in zone intens circulate din Cluj-Napoca.

Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit joi, la ora 10 dimineața (ora 16:00 in Italia) in marja celei de-a 77-a Adunari Generale pentru a discuta despre razboiul rusesc din Ucraina, despre decizia Kremlinului de a se mobiliza parțial și amenințarea sa voalata de a folosi arme nucleare.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca vizita președintelui rus Vladimir Putin in Donbas va avea loc atunci cand va veni momentul.

Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret ce simplifica sederea si dreptul de munca a sute de mii de persoane care au parasit Ucraina ducandu-se in Rusia dupa declansarea interventiei militare a Kremlinului in tara vecina, relateaza France Presse, scrie Agerpres.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat amplasarea de personal inarmat in apropierea fiecarei școli din teritoriile ocupate ale Ucrainei, a spus prim-adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Serhiy Kiriyenko, citat de publicația Kremlinului „Ria Novosti "

Administratia de la Washington s-a declarat increzatoare, joi seara, ca secretarul de Stat, Antony Blinken, va discuta curand cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in pofida anuntului Kremlinului ca, deocamdata, nu exista un acord cu Statele Unite privind un schimb intre detinuti.

Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri seara ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia.