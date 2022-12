Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati rusi si americani s-au intalnit vineri, la Istanbul, pentru a discuta o serie de chestiuni tehnice in relatiile bilaterale, a anunțat viceministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Riabkov.

- Directorul companiei Energoatom, societatea in subordinea careia se afla centralele atomoelectrice din Ucraina, a sustinut duminica faptul ca observa semne conform carora trupele ruse s-ar pregati sa renunte la controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, pe care au ocupat-o la inceputul lunii martie,…

- Șeful Energoatom – operatorul ucrainean de stat din domeniul energiei nucleare – a declarat ca exista semne care arata ca forțele ruse s-ar putea pregati sa paraseasca uriașa centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au cucerit-o in luna martie, imediat dupa invazia lor, informeaza Reuters . O astfel…

- Pentagonul a acuzat Turcia ca pune in pericol trupele americane cu sediul in Siria, dupa ce atacurile aeriene au vizat baze folosite de forțele americane și de luptatori kurzi susținuți de SUA, a declarat, miercuri seara Pat Ryder, purtatorul de cuvant al Pentagonului. El a completat ca este „profund…

- Vineri, Rusia a afirmat ca spera ca un schimb de detinuti cu SUA, ce l-ar viza mai ales pe traficantul de arme rus Viktor Bout, va putea avea loc, transmit AFP si Reuters . ”Sper ca perspectiva (unui schimb) nu doar este de actualitate, ci se intareste, si ca va veni momentul in care vom obtine un acord…

- Rusia si SUA se vor intalni in curand la Cairo pentru discutii legate de noul tratat START privind armele nucleare, a afirmat vineri viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va primi marti vaccinul anti-COVID 19 adaptat pentru a combate varianta Omicron. El i-a indemnat pe americani sa se vaccineze cu doza booster actualizata, a anunțat asistentul purtatorului de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz, relateaza Reuters.

- Treizeci si opt de persoane, in principal rezidenti rusi, au fost arestate in Muntenegru sub suspiciunea de spionaj, a dezvaluit joi cotidianul local Pobjeda, citand surse neidentificate, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…