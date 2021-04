Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și celelalte state semnatare al acordului nuclear cu Iranul se vor intalni saptamana viitoare la Viena, intr-o prima incercare de a resuscita tratatul din care Donald Trump a retras Washingtonul, dar pe care noul președinte Joe Biden și-ar dori sa-l vada reabilitat.

- Teheranul a efectuat recent o serie de exercitii militare. Iran and Russia begin joint naval drill "Maritime Security Belt" in the northern part of the Indian Ocean. — Yuri Lyamin (@imp_navigator) Statele Unite studiaza in prezent posibilitatea unei eventuale reveniri in cadrul Acordului de la Viena…

- Iranul si Rusia au lansat marti exercitii navale comune la Oceanul Indian, vizand sa dejoace un atac - simulat - al unor pirati asupra unei nave comerciale, potrivit televiziunii publice iraniene, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Teheranul a efectuat recent o serie de exercitii militare.…

- Franta, Germania si Marea Britanie avertizeaza vineri Iranul cu privire la faptul ca el ”compromite” orice reluare a unor negocieri in vederea salvarii Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, prin incalcari repetate ale acestui text, ultima dintre acestea constand in lansarea productiei…

- Iranul a inceput sa produca uraniu metalic cu scopul de a-l folosi drept combustibil pentru unul din reactoarele sale, o noua incalcare a angajamentelor sale asumate in acordul din 2015, a raportat miercuri seara Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de AFP. Agentia…

- Iranul a inceput sa produca uraniu metalic cu scopul de a-l folosi drept combustibil pentru unul din reactoarele sale, o noua incalcare a angajamentelor sale asumate in acordul din 2015, a raportat miercuri seara Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de AFP. Agentia ONU, cu…

- Antony Blinken, șeful diplomației americane, a purtat discuții cu omologii sai din Regatul Unit, Franța și Germania, cu privire la Iran și alte probleme de politica externa ale aliaților occidentali. Discuția, purtata in cadrul unei conferințe online, vine in contextul in care administrația Biden intenționeaza…

- Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump, pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In 2015, Iranul…