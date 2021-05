Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul investigheaza ceea ce par a fi niște misterioase atacuri energetice care s-ar fi petrecut chiar in apropierea Casei Albe. Arma este necunoscuta. Sursa este necunoscuta. Suspiciunile s-au indreptat catre Rusia și China și au aparut discuții despre o arma cu microunde sau chiar o bomba cu…

- Agențiile federale din Statele Unite investigheaza cel puțin doua incidente posibile de pe teritoriul american, inclusiv unul în apropierea Casei Albe, care par sa fie atacuri invizibile misterioase care au provocat simptome debilitante în rândul persoanelor afectate, potrivit CNN.Mai…

- Comentatorii chinezi au acuzat SUA de „razboi cognitiv” dupa ce Marina SUA a publicat pe site-ul sau o imagine mai putin obisnuita in care apar doi ofiteri navali uitandu-se relaxati la un portavion chinez in contextul tensiunilor amplificate in Marea Chinei de Sud.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a denuntat sambata sanctiunile "nefondate" adoptate de China impotriva a doi responsabili americani in dosarul uigurilor, subliniind ca acest lucru va face sa creasca "atentia internationala" asupra "genocidului" din provincia Xinjiang, noteaza AFP. "Tentativele…

- Societatea, managerii și chiar lumea agricola sunt in unanimitate in favoarea imbunatațirii performanțelor de mediu. In Europa dinamica nu este noua. Programul a fost lansat in anii 1990, cand fermierilor care au avansat la nivel productiv li s-a cerut sa adopte practici mai prietenoase din punctul…

- Avand in vedere deficitul de vaccinuri produse in Statele Unite, diplomații americani solicita vaccinul impotriva coronavirusului de la autoritațile țarilor in care iși desfașoara activitatea, inclusiv de la cele ruse, susține cotidianul The Washington Post, citand surse și documente care au intrat…

- „Oracolul din Omaha” Warren Buffet a recunoscut ca a facut o greșeala în 2020, relateaza CNN.Magnatul financiar a dezvaluit în scrisoarea sa anuala adresata acționarilor Berkshire Hathaway, compania sa de investiții, ca aceasta a facut anul trecut o amortizare în…

- Ministerul de Externe de la Beijing a negat joi ca diplomatilor americani din China li s-a cerut sa faca teste anale pentru COVID-19, dupa aparitia in media a unor plingeri in legatura cu o astfel de procedura, relateaza Reuters. Site-ul american Vice a citat miercuri un oficial al Departamentului de…