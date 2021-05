Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe a explicat ca este „o masura luata in defensiva” de partea rusa, ca reacție la decizia Bucureștiului de a-l declara „persona non grata” pe Alexey Grishaev, care ocupa un rang similar la acel moment.„Nu este nimic special in aceasta decizie. De altfel, noi am anticipat un…

- Adjunctului atasatului pe probleme de aparare din cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova, capitan Alin Iliescu, a fost declarat persona non grata ca raspuns la expulzarea adjunctului atasatului militar de la Ambasada Rusiei din București, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe al Federatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata pe adjunctul atasatului militar din cadrul Ambasadei Romaniei in Federatia Rusa, ca reactie la declararea persona non...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata pe adjunctul atasatului militar din cadrul Ambasadei Romaniei in Federatia Rusa, ca reactie la declararea persona non grata de catre Romania, la 26 aprilie, a lui Alexey Grishaev, adjunctul atasatului militar…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la decizia Federatiei Ruse de a declara persona non grata pe adjunctul atașatului militar din cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova, in reactie la declararea persona non grata de catre Romania, la 26 aprilie 2021, a lui Alexey Grishaev. "Ministerul…

- Adjunctul atașatului militar din Ambasada Romaniei la Moscova a fost declarat 'persona non grata' și va fi expulzat. El are 72 de ore la dispoziție sa paraseasca Federația Rusa. Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat informația.

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Serghei Lavrov a remarcat ca in ultima vreme s-au inmulțit atacurile in adresa Rusiei și a vorbit in context despre expulzarea atașatului militar adjunct al Ambasadei Federației Ruse la București. „Atacurile la adresa noastra continua. Vin din partea Țarilor Baltice și…

- Moscova isi rezerva dreptul de a „lua masuri relevante ca raspuns” la decizia „neprietenoasa” a Bucurestiului de a expulza un diplomat rus, a declarat ambasadorul rus Valeri Kuzmin pentru agenția de stat rusa TASS . Și purtatoarea de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova,…