- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 73 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, din cauza unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale, relateaza presa turca, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul iranian de Externe i-a convocat pe ambasadorii Frantei si Belgiei, precum si pe insarcinatul cu afaceri german pentru a oferi explicatii in legatura cu arestarea unui diplomat iranian in Germania in cadrul unei investigatii antiteroriste.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a discutat cu ministrul de Externe al Coreei de Sud, Kang Kyung-Wha, pentru a stabili care vor fi urmatorii pasi in relatiile cu statul nord-coreean dupa summit-ul istoric intre Donald Trump si Kim Jong-un de la Singapore, scrie Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat, joi, in cursul unei intrevederi cu seful diplomatiei chineze, ca este angajat sa denuclearizeze peninsula, a anuntat Ministerul de Externe chinez, in timp ce eforturile diplomatice de a aduce pacea durabila in Peninsula Coreeana se cumuleaza, relateaza Reuters.…

- Ministerul de Externe rus a salutat sambata anuntul Phenianului privind suspendarea testelor nucleare si de rachete balistice si le-a cerut SUA si Coreii de Sud sa-si reduca activitatea militara in regiune, transmite Reuters.

- Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord, a anuntat, sâmbata, ca tara sa nu va mai efectua teste nucleare sau balistice si va închide un centru nuclear din nordul tarii, relateaza site-ul agentiei Yonhap. „Din 21 aprilie, Coreea de Nord nu va mai efectua…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat, vineri, RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…

- Venezuela va relua relatiile diplomatice cu Spania, a anuntat, miercuri, Ministerul de Externe de la Caracas, in contextul in care cele doua state au intrerupt relatiile diplomatice dupa ce UE a impus o serie de sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.