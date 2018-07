Stiri pe aceeasi tema

- Germania a facut apel marti la Franta si Olanda sa permita negocieri de aderare la Uniunea Europeana cu Albania si Macedonia, pentru a ajuta la stabilizarea Balcanilor de Vest, dupa ce diplomati din cadrul UE nu au reusit sa cada de acord asupra termenilor discutiilor, relateaza agentia Reuters,…

- Peste douazeci de tari, de la Germania, Franta si Marea Britanie pana la state insulare din Oceanul Pacific, au anuntat, joi, ca vor incerca sa isi limiteze pana in anul 2020 emisiile de gaze cu efect de sera peste obiectivele prevazute in cadrul Acordului de la Paris, informeaza Reuters. Statele au…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. ''Tendintele…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…

- ''Obiectivul final al tuturor acestor convorbiri este de a obtine asigurari ca interesele poporului iranian, garantate prin acord, vor fi aparate'', a declarat Zarif, la inceputul unei intrevederi la Moscova cu seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov.La randul sau, Lavrov a apreciat ca rusii…

- Facebook le cere utilizatorilor europeni sa spuna in ce surse de știri au incredere intr-un chestionar pe baza caruia urmeaza stabileasca prioritizarea informațiilor in News Feed (n.r. Noutați, in versiunea in limba romana a Facebook), scrie Reuters. Facebook le cere urilizatorilor din mai multe țari…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat luni la Berlin ca Franta, Marea Britanie si Germania vor ramane in acordul privind programul nuclear iranian semnat cu Teheranul in 2015, indiferent de decizia SUA, care urmeaza sa fie anuntata la sfarsitul saptamanii, deoarece aceasta este…

- Zeci de femei din Iran s-au deghizat în barbați, purtând barbi și peruci false, pentru a asista la un importartant meci de fotbal pe un stadion din Teheran, în pofida faptului ca le este interzis acest lucru. Curajul lor a fost salutat de activiști din întreaga lume, dupa ce…