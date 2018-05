Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in ultimele zile. Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- Mai multe nave cargo rusesti au intrat in portul sirian din Tartus, unde se afla o baza navala rusa, fiind descarcate sub un ecran de fum de acoperire, informeaza vineri News.com.au si unele media ruse. Rusia a spus ca va raspunde la atacul SUA, Frantei si Marii Britanii de saptamana trecuta asupra…

- Donald Trump a amanat adoptarea unor noii sanctiuni contra Rusiei si pare putin dispus sa le aprobe, mai putin daca Moscova comite atacuri cibernetice sau provoaca, potrivit unui oficial guvernamental de rang inalt, scrie news.ro.Ambasadoarea Statelor Unite la ONU Nikki Haley a anuntat duminica…

- ”Pregateste-te Rusia”, rachetele ”vor veni”, raspunde miercuri, pe Twitter, presedintele american Donald Trump amenintarilor ruse de a intercepta eventuale rachete americane catre Siria, scriu Reuters si The Associated Press. UPDATE 14:51 Trump: Relațiile SUA-Rusia, mai rele decat pe timpul Razboiului…

- Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara…

- Confruntari armate la sol continuau miercuri in partea rebela a Ghoutei de Est, in pofida armistitiului umanitar decretat de Rusia in Siria, iar Moscova a dat din nou vina pe grupari insurgente, relateaza AFP. Aceasta ”pauza” cotidiana de cinci ore - de la ora locala 9.00 (si ora Romaniei) la ora…

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…