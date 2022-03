Diplomat chinez: China sprijină Ucraina, în special din punct de vedere economic China ”nu va ataca niciodata Ucraina”, dimpotriva, va ajuta statul ucrainean, in special din punct de vedere economic, a declarat ambasadaorul Chinei in Ucraina, potrivit unui comunicat de presa al guvernului regional din Liov, citat de News.ro. „China nu va ataca niciodata Ucraina. Vom ajuta, mai ales din punct de vedere economic… In aceasta situatie, […] The post Diplomat chinez: China sprijina Ucraina, in special din punct de vedere economic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

