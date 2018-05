Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la audierea in Parlament, ca s-a facut o analiza privind avantajele și vulnerabilitațile la care se expune Romania prin mutarea Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim pe care o va trimite decidenților politici.

- Scriitorul Andrei Plesu, fost ministru de Externe, intra in dezbaterea despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plesu il critica pe Liviu Dragnea pentru modul in care a actionat si il caracterizeaza pe acesta in termeni deloc prietenosi. Nu scapa de criticile lui Plesu nici…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Liberalii vor sa il cheme la raport in Parlament pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru ca acesta sa dea explicatii pe tema inceperii procedurii de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unor surse politice.

- Divergențele dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu au trecut neobservate in presa internaționala. In plus, schimburile indirecte de replici dintre șeful statului și președintele Camerei Deputaților au fost observate…

- Viorica Dancila ar urma sa mearga in Israel, saptamana viitoare, potrivit unor surse apropiate Guvernului, informeaza Realitatea Tv. Miza ar fi demararea procedurilor pentru mutarea ambasadei la Ierusalim. Despre vizita lui Dancila in Israel vorbeau și joi, surse parlamentare apropiate PSD.Guvernul…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

