Diplomat al Ambasadei Rusiei la București, declarat „persona non grata ” Romania il expulzeaza pe adjunctul atașatului militar din Ambasada Rusiei la București. Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, a fost declarat „persona non grata”. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a domnului Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, avand in vedere ca activitațile și acțiunile sale contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961. Aceste elemente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Romania a expulzat astazi un oficial din Ambasada Rusiei la București. Este vorba despre adjunctul atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse, Alexey Grishaev, declarat persona non grata pe teritoriul Romaniei.

