- Geograful Karda Zoltan din Sfantu Gheorghe scoate la licitație doua fotografii cu icoane și doua volume de calatorii, in sprijinul persoanelor din județ afectate de inundațiile recente. In anul 2012, Karda Zoltan a facut o expeditie pe Drumul Matasii, iar in 2013 a efectuat o expediție pe Valea Nilului.…

- La solicitarea Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe, intre 16 și 18 iulie, in cartierul Orko, cainii vor fi sterilizați gratuit. Intre luni și miercuri, sterilizarile gratuite vor fi efectuate de catre echipa medicala DR. Ștefanache Mircea, medicul veterinar al Clinicii Paumy Med Vet din București,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a salutat, joi, adoptarea Codului administrativ de catre Senat, apreciind totodata ca in Romania ar fi nevoie de o reforma administrativa mult mai ampla. In opinia sa, acest cod, care urmeaza sa intre saptamana viitoare la vot final la Camera Deputatilor,…

- Cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe și-au omagiat ieri patronul spiritual, printr-o serie de activitați, la care au participat invitați de seama din domeniul gastronomiei, oficialitați locale, dascali și elevi de la mai multe unitați de invațamant…

- Artistii sud-coreeni Jung In Lee si Lee In Soo vor prezenta, saptamana viitoare, doua spectacole de dans contemporan, in municipiul Sfantu Gheorghe, au anuntat marti, reprezentantii Primariei, printr-un comunicat de presa. Potrivit acestora, productia solo „Skins” a lui Jung In Lee face parte dintr-un…

- 21 persoane s-au prezentat la Secția UPU-SMURD a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”, Sfantu Gheorghe, cu ințepaturi de capușa, in doar cateva zile. Numarul total al cazurilor, de la inceputul anului, este in creștere fața de aceeași perioada a anului anterior, arata datele oferite…

- In data de 03.05.2018, la ora 12:15, Politia mun.Sfantu Gheorghe a fost sesizata telefonic de catre sefa de tura a unui magazin despre faptul ca in jurul orelor 12.00, in timp ce se afla de serviciu, persoane necunoscute au sustras produse alimentare din magazin. Din primele verificari efectuate de…

- Politia municipiului Miercurea Ciuc a declansat o ancheta, dupa ce monumentul din Cimitirul Eroilor din Miercurea Ciuc a fost acoperit cu insemne de culoare rosie, unele dintre ele fiind obscene. Imaginile au aparut pe o retea de socializare si au starnit indignare, iar politistii s-au sesizat din…