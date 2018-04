Diplo a lansat videoclipul piesei “Colorblind” – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- “All the stars”, piesa creata de Kendrick Lamar in colaborare cu SZA se bucura de un videoclip care i-a adus deja peste 11 milioane de vizualizari dar nu e creat dupa cele mai originale idei. Lansat acum o saptamana, se pare ca videoclipul este contruit din imagini furate de la Lina Iris Viktor, o artista...…

- Luna trecuta dj-ul Marshmello a lansat piesa “Spotlight” ca tribut pentru rapper-ul Lil Peep, ce a decedat in noiembrie 2017. Rapper-ul nascut sub numele de Gustav Ahr și-a petrecut nenumarate ore in studio alaturi de Marshmello pentru aceasta colaborare. Dj-ul a subliniat de-a lungul piesei latura…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…