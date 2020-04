Dipaka lanseaza piesa “Jameiale”

“Jameiale” este o piesa dance, cu influente orientale, care isi are originea in sufletul artistului. “Pentru mine, aceasta piesa are o energie extrem de speciala, lucru pe care l-am simtit inca din momentul in care am inceput sa o produc, ca totul sa decurga, mai apoi, in cel mai natural mod”. – Dipaka Dipaka, sau Valentin Tulica, a avut primele tangente cu muzica inca de la varsta de 14 ani, facand parte din “Viva”, trupa infiintata de Costi Ionita. In prezent, Valentin lucreaza in propriul sau studio din Constanta, unde il contureaza pe Dipaka, el fiind proiectul sub numele caruia artistul vrea…