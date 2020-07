Stiri pe aceeasi tema

- De cand este insarcinata pentru a doua oara fosta actrița din serialele “La Bloc” și “Cu un pas inainte” Laura Cosoi are tot mai multe idei pentru colecții, carți și tot felul de accesorii. Iata ca fiica ei, Rita, a inspirat-o de curand pentru o noua idee, pe care a și impartașit-o prietenilor sai virtuali....…

- Prezentatoarea de televiziune a descoperit pasiunea pentru vlog, acolo unde iși marturisete tot mai multe dintre secretele pe care le are. Ilinca Vandici a povestit acolo despre inceputurile ei in televiziune, probleme de sanatate dar și despre accesoriile ei, pe care le colecționeaza și are destule.…

- In plina pandemie și izolare, contesa digitala a fost destul de energica. Ana Morodan a avut mai multe idei pe care le-a și pus in practica și le-a prezentat apoi fanilor sai. Și a fost foarte activa pe rețelele de socializare unde și-a publicat fotografii cu mai toate accesoriile pe care le puteți…

- Christian Dior lanseaza noua colecție printr-un show in aer liber, dar fara public Maria Grazia Chiuri (director creativ Christian Dior) și Pietro Beccari (CEO Christian Dior) au gazduit zilele acestea o conferința video pentru a anunța lansarea noii colecții a brand-ului. Pandemia COVID-19 a forțat…

- Fiica Andreei Esca nu este doar frumoasa, are și multe alte talente ascunse. Alexia Eram a stat in izolare in ultima perioada, insa a fost foarte activa in mai multe domenii și a povestit in exclusivitate pentru noi ce surprize pregatește pentru urmatoarea perioada din viața ei. Aflata la petrecerea…

- Indiferent daca ești un copil sau un adult in forma, exista unele mișcari de antrenament pe care intreaga familie le poate face in parc pentru a fi in forma. Acest antrenament total pentru corp, numit antrenament de circuit, imita mișcarile rapide de la un spațiu de joaca, dar se poate face și in curte…

- In urma cu un an și doua luni Laura Cosoi lansa cartea “Forma gustului”, in care poza aproape goala, invaluita in lumini și umbre. Iata ca anul acesta fosta actrița din serialul “La bloc” are parte de o noua lansare, o carte pentru copii cu bucate pentru ei și povești despre familia ei frumoasa. Aceasta...…

- Metodele de protecție solara sunt cautate vara, mai mult ca in restul anului. Ce spun specialiștii despre tabletele care promit sa ne protejeze pielea de razele soarelui? Vara, cremele cu protecție solara sunt mai cautate ca oricand. Este de dorit, mai ales in cea mai torida perioada a anului, sa ne…