Dionisie Secrieriu din Moldova face cele mai cool torturi

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 22.828, dupa ce sambata, 25 iulie, au fost confirmate alte 345 de cazuri, in urma procesarii a 1.378 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, sase pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Poziția deplasata a senatorului USR Mihai Goțiu, care a votat și și-a manipulat colegi din partid sa faca același lucru, impotriva unei inițiative legislative care se referea la construcția Autostrazii A8 a declanșat un scandal monstru in USR. Surse din partid ne-au relatat ca deputatul Bulai, pe un…

- Zeci de copii mor anual in Moldova, in urma accidentelor rutiere. Deseori se intampla pentru ca minorii sunt lasați fara supraveghere și nu are cine sa ii protejeze de un potențial pericol. In acest context, Inspectoratul Național de Securitate Publica vine cu mai multe recomandari pentru adulții care…

- Meteorologii anunța Cod Galben de instabilitate atmosfericain jumatatea de nord a țarii, inclusiv județul Alba. Vor fi ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina. Va fi vreme rea insa pana vineri. COD GALBEN: miercuri, orele 10.00-23.00 In intervalul menționat, la munte, in Maramureș,…

- Eroul principal al acestei ediții a emisiunii "Istoria rockului moldovenesc" este cunoscutul baterist și percuționist Garik Tverdohleb. Acest muzician este bine-cunoscut și respectat in cercurile rock din Moldova, caci el a cintat in multe colective deosebite, printre care Utopia, O'Chad, "Ёж", MOSH…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 20.980, dupa ce duminica, 19 iulie, au fost confirmate alte 186 de cazuri, in urma procesarii a 692 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, patru pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Veteranii razboiului de pe Nistru au anuntat ca vor organiza un nou protest duminica, 19 iulie, la Parlament, pentru a-si exprima indignarea fata de conducerea R. Moldova. Veteranii sustin ca dupa protestul de joi, 16 iulie, au fost filati si intimidati de Politie. Totusi, acestia sustin ca manifestatiile…

- Interpreta Natalia Barbu, a lansat videoclipul la piesa ,,Iubește-ma azi”. ,,Povestea noastra e gata pentru a fi „citita”. Va mulțumesc tuturor pentru implicare. Sintem femei din toate colțurile lumii: Noua Zeelanda, Canada, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Rusia, Italia, Spania, Rominia și Moldova,…