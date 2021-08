Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (26 de ani) a deschis scorul in meciul dintre FCSB și Gaz Metan Mediaș printr-un execuție de la punctul cu var. Toate detaliile despre FCSB - Gaz Metan Mediaș, AICI In minutul 12, Tanase și-a adus echipa din avantaj. Golgheterul sezonului trecut a transformat fara emoții penalty-ul obținut…

- Deținatorii drepturilor tv și Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbaliștii evidențiati in partidele etapei a 3-a:Gaz Metan Mediaș – FC Argeș Pitești 2 -2, Diogo Filipe Guerreiro Viana (FC Argeș)FC Rapid 1923 – FCV Farul Constanța…

- Antrenorul formației nou promovate FCU Craiova, Adrian Mutu, a fost foarte dezamagit dupa eșecul suferit sambata seara, in Ilfov, 1-2 cu FC Voluntari. In opinia „Briliantului“, craiovenii au controlat meciul in totalitate și rezultatul nu este just. „Exista puțina frustrare, uneori nu ințeleg fotbalul!…

- In prima manșa din al doilea tur preliminar din Conference League, jocul FCSB-ului a fost contestat de unul dintre cei mai renumiți foști jucatori pe care i-a dat fotbalul din Romania. Acesta a avut un sfat și pentru Gigi Becali, in ceea ce-l privește pe capitanul Florin Tanase.Pentru a vedea intreaga…

- FCSB a remizat joi seara, in deplasare la FC Botoșani, scor final 0-0, Florin Tanase ratand un penalty, in minutul 61 al partidei. Dinu Todoran a facut doua schimbari controversate, schimband in repriza...

- FCSB a remizat joi seara, in deplasare la FC Botoșani, scor final 0-0, Florin Tanase ratand un penalty, in minutul 61 al partidei. Dinu Todoran a facut doua schimbari controversate, schimband in repriza secunda ambii fundași centrali. La interviul de dupa meci, Dinu Todoran a recunoscut indirect,…

- Ca om care am prins cel puțin cinci salvari ale politicii basarabene din ultimii 33 de ani, sunt un sceptic realist, dar plin de speranțe, scrie scriitorul basarabean Vasile Ernu, intr-un comentariu publicat in Libertatea, la o zi dupa victoria categorica a formațiunii din jurul Maiei Sandu - Partidului…