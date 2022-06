Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii Mamici de pitici cu lipici, Gabriela Cristea i-a facut o surpriza neașteptata soțul ei. Cum a reacționat Tavi Clonda, dupa ce a vazut ce i-a cumparat soția lui, dar și ce a marturisit indragita prezentatoare TV.

- Adela Popescu s-a numarat ieri printre sarbatoriții zilei de Sfinții Constantin și Elena, astfel ca a avut parte de o serie de surprize care i-au adus zambetul pe buze. Pe langa numeroasele urari frumoase de la cei dragi și cei care o urmaresc, Radu Valcan a decis sa o duca intr-un loc in care cu siguranța…

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mamici de pitici, cu lipici, Deea Maxer i-a pregatit soțului ei o surpriza neașteptata, mai exact o vacanța departe de meleagurile romanești. Vedeta a marturisit ca iși dorește sa petreaca momente frumoase cu soțul ei intr-o croaziera, iar pe cei mici…

- Prima doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a facut o vizita neanunțata, duminica dupa-amiaza, in vestul Ucrainei. Jill Biden a avut o intalnire cu soția președintelui ucrainean Volodomir Zelenski, prima doamna Olena Zelenska, informeaza presa americana.

- Surpriza de proportii pentru o femeie care si-a sarbatorit vineri aniversarea. Aceasta a primit un tort de la armata americana care astfel a incercat sa repare o greșeala veche de 77 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Soția a venit mai devreme acasa și i s-a parut ceva suspect sub patura cu care se acoperea barbatul, scrie ro-viral.video. A scos telefonul mobil și a filmat momentul in care l-a desconspirat, l-a pus sa dea patura la o parte iar descoperirea a lasat-o uimita.Puteți vedea și voi imaginile care au devenit…

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea și in ediția din aceasta duminica un coleg nou de juriu. Catalin Bordea este juratul-surpriza din cea mai noua ediție „iUmor” difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1.Catalin Bordea i-a surprins pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac in momentul in care a pașit…

- Dupa mai bine de doi ani de restricții din cauza pandemiei de Covid-19, romanii vor avea parte din nou de o viața cu multe opțiuni de petrecere a timpului, fara a avea o ora impusa de intrat in casa și fara a fi obligați sa poarte masca sau sa prezinte certificatul verde in orice locație […] The post…