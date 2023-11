Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune va canta intr-o instituție de cultura a Primariei Capitalei! Cineva a luat in considerare ca manelistul a contribuit la ”scrierea istoriei muzicii ușoare romanești”. Vedeta manelelor și parangheliilor autorul unor ”șlagare” precum ”Noi suntem garda de fier”, ”Crede lumea ca-s golan”, ”Dușmanii…

- Ioan Grigorescu, inginer la Combinatul Siderurgic Galați, a intrat in memoria galațenilor ca un reper moral, pentru ca a avut curajul de a infrunta regimul Ceaușescu pe 15 noiembrie 1989, in plina epoca de represiune a oricarei mișcari de protest. In urma cu peste 30 de ani, Galațiul era considerat…

- Premierul Romaniei oferit un amplu interviu pentru Bloomberg, in care a vorbit pe larg despre politica externa a Romaniei. Marcel Ciolacu a numit eșecul Bucureștiului de a adera la zona Schengen o „profunda nedreptate”, afirmand ca va cauta o intalnire extraordinara și va cantari masurile legale pentru…

- Mircea Baniciu, solistul fenomen al anilor ’70 prin cea mai populara formație romaneasca dintotdeauna, Phoenix, a ajuns la cea de-a 74-a aniversare. Insa mult mai importanta ramane aniversarea prodigioasei sale cariere artistice, 50 de ani de la debutul sau. O viața inchinata muzicii, ce a lasat amintiri…

- Proaspat inaugurata de Primaria Sectorului 4, fantana arteziana muzicala din Parcul Tudor Arghezi, costa 23,5 milioane lei, adica aproape 5 milioane de euro, potrivit unui document postat pe site-ul instituției. Parcul a fost deschis saptamana trecuta, de ziua Bucureștiului. Spațiul verde are 4 hectare…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune ca primaria va organiza un referendum ca sa afle daca bucureștenii vor sau nu trotinete electrice in București. Bujduveanu a declarat ca din motive financiara referendumul ar putea avea loc odata cu alegerile europarlamentare din 9 iunie. Liberalul mai…

- Apropo de harta de caldura a Bucureștiului, care a fost publicata recent, s-a vazut foarte clar ca daca betonam și extindem la nesfașit spațiul cu asfalt, evident ca nu o sa imbunatațim și nu o sa contribuim la reducerea creșterii de temperatura urbana ci, din contra, o sa contribuim la creșterea acesteia,…