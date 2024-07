Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer a facut primele declarații dupa ce Magdalena Chihaia, logodnica lui, i-a interzis Deei fosta lui soție, sa participe la viitoarea lor nunta. Evenimentul nu a fost inca stabilit și organizat, insa artistul și-a cerut in casatorie partenera. Dinu Maxer a intervenit dupa ce zilele trecute, pe…

- Deea Maxer a oferit un raspuns ironic atunci cand a fost intrebata de catre un internaut daca va participa la nunta lui Dinu Maxer cu Magdalena Chihaia. Iata ce a spus, in schimb, viitoarea mireasa!

- Cu mai bine de un an in urma, vestea ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza a luat prin surprindere intreaga lume mondena. Dupa o relație de aproape doua decenii, cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Ulterior, amandoi și-au refacut viețile, iar artistul este la un pas de casatorie cu logodnica…

- La un an de la divortul de Deea, Dinu Maxer și-a cerut iubita in casatorie, pe Magdalena Chihaia. Momentul emoționant a avut loc la Venetia, alaturi de intreaga familie a artistei. Cei doi au povestit cum a decurs totul, dar și cand planuiesc sa faca nunta.Invitați in platoul Star Matinal, Dinu și Magdalena…

- Dinu Maxer ales sa o ceara in casatorie pe Magdalena Chihaia intr-unul dintre cele mai romantice locuri de pe planeta: in Veneția, pe gondola. Invitați in platoul Star Matinal, cei doi indragsotiți au vorbit despre logodna și au fost cand vor ajunge in fața altarului pentru a-și jura iubire in fața…

- Fosta soție a lui CRBL, ironie pe rețelele de socializare dupa divorț! Iata cum s-a afișat Elena Andreianu intr-un videoclip postat pe TikTok. Fosta partenera a cunoscutului artist a ținut o pancarta in mana.

- Au trecut cateva luni bune de zile de cand Dinu Maxer și Magdalena Chihaia traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Dupa ce a divorțat de Deea Maxer, și a suferit enorm dupa desparțire, iata ca artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Invitați in platoul Star Matina, cei doi au facut dezvaluiri…

- Ar fi aparut probleme in relația Deei Maxer cu Robert Drilea! S-a zvonit ca cei doi nu ar mai forma un cuplu, iar acum mai multe detalii ii dau de gol! In luna aprilie au aniversat un an de la relație, dar iata ca totul ar fi ajuns la final.