Stiri pe aceeasi tema

- Coregraful Calin Hantiu s a stins din viata. Nascut pe 16 iulie 1957, in Nasaud Bistrita si pasionat de dans inca din copilarie, Calin Eugen Hantiu a absolvit Liceul de Coregrafie din Cluj Napoca, promotia 1976, urmand ca, de a lungul a trei stagiuni, sa functioneze ca balerin la Opera Romana din Cluj…

- Petre Purcarea, fost inspector scolar la disciplina istorie, in cadrul Inspectoratului Judetean Scolar Constanta, in prezent pensionar s a stins din viata. Iata mesajul istoricului Stoica Lascu ... don Pedro, s a inaltat, mult prea devreme, la Ceruri, o maladie ce nu iarta, iata, l a doborat, din nenorocire,…

- Designerul american Virgil Abloh, creator al colectiilor pentru barbati Louis Vuitton și fondator al label-ului Off-White, a murit duminica la varsta de 41 de ani. Suferea de cancer, a anunțat grupul LVMH, compania-mama din care face parte casa Louis Vuitton. „Grupul LVMH, Casa Louis Vuitton si Off-White…

- Nascut la Timișoara, actorul a emigrat la varsta de 21 de ani in Spania, unde a lucrat timp de cinci ani ca bucatar, dar și in domeniul construcțiilor.La 30 de ani, s-a decis sa-și urmeze visul și sa se dedice in totalitate cinematografiei.Dupa cateva roluri de figurație, norocul i-a suras și a inceput…

- Durere fara margini in lumea presei, dupa ce jurnalistul și fostul deputat in Parlamentul Romaniei s-a stins din viața fulgerator, dupa ce timp de o luna s-a luptat cu infecția de Covid-19. Anunțul trist a fost facut de publicația Sputnik, acolo unde acesta lucra. Cauzele decesului Om politic, iar mai…

- A murit petru Anghel, fost presedintele Asociatiei Clubul Amiralilor si in timpul mandatului dumnealui, a fost ridicat monumentul Crucea Marinarilor, dedicat tuturor marinarilor eroi si este situata pe faleza Cazinoului din Constanta.A murit petru Anghel, fost presedintele Asociatiei Clubul Amiralilor.…

- Lumea teatrului plange o mare personalitate, care s-a stins din viața la numai 53 de ani, rapusa fiind de virusul COVID-19. Despre cine este vorba, mai exact. Lovitura grea pentru Romania. Directoarea teatrului sucevean a murit de COVID la 53 de ani Doliu in teatrul din Suceava. Carmen Veronica Steiciuc…

- Doliu in lumea sportului! Un cunoscut sportiv s-a stins din viața la 32 de ani. Acesta și-a vazut sfarșitul pe teren, in fața colegilor. Care a fost cauza decesului sau brusc? Cei de la fața locului au ramas șocați. Doliu in lumea sportului: a murit la 32 de ani Haitem Fathallah a murit! O noua […]…