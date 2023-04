Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Dinu Maxer s-a afișat cu o noua lui iubita la o zi de naștere și au aparut imaginile cu ei, gurile rele au spus ca bruneta este mult prea tanara pentru el, insa acum artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cați ani are, de fapt, noua lui partenera. Este mai mare decat fosta soție,…

- Cu toții știm ca Monica Hill a ales sa stea departe de luminile reflectoarelor, iar dupa atata timp a vorbit despre Catalin Botezatu. Ce dezvaluiri a facut fosta iubita a celebrului designer. Cum se ințeleg cei doi.

- Bogdan Lațescu, barbatul alaturi de care Francisca a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu, va deveni tata. La mai puțin de jumatate de an de cand a anunțat desparțirea de vedeta, barbatul iubește din nou și, in curand, iși va ține bebelușul in brațe. Bogdan Lațescu a facut declarații…

- Cu toții știm ca Pepe radiaza de fericire de cand a devenit tata de baiat. Cantarețul a oferit un interviu emoționant despre familie, in exclusivitate pentru Antena Stars. Artistul este mai implinit ca niciodata.

- Gabriela Cristea face declarații exclusive dupa ce Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul. Prezentatoarea de la Antena Stars, prietena celor doi, le-a transmis un mesaj acestora, dupa postarea celor doi din urma cu doar cateva momente.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bassam Dabbas a marturisit cine este femeia care l-a susținut mereu. „Regele coafurilor” a facut declarații emoționante. Hairstylist-ul vedetelor​ este mai mandru de el ca niciodata.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta iubita a lui Suhaib a facut declarații cutremuratoare despre dispariția modelului, dupa ce familia acestuia a precizat ca el este de negasit din luna octombrie a anului trecut. Iata ce dezvaluiri a facut fosta partenera a modelului, dar și ce crede ea despre…