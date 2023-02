Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Radu de la O-Zone a avut o accidentare grava cand facea sport, insa nu și-a dat seama pe moment. Ana Sirbu a trecut prin momente cumplite, dupa ce a ajuns și la spital și a crezut ca are probleme cu inima. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre tot ce i s-a intamplat.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mariana Ionescu Capitanescu a declarat ca a avut o accidentare grava pe partie. Cantareața de muzica popularaa cazut rau și s-a lovit la braț, iar in cadrul emisiunii a vorbit despre cum se simte acum, dar și despre cum s-a intamplat totul. Iata ce dezvaluiri a…

- Trebuia sa fie la munte, pe partie, dar planurile i-au fost date peste cap. Eliza Natanticu a fost nevoita sa-și amane vacanța. Ce a pațit vedeta și de ce nu a mai putut sa plece a povestit chiar ea, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars, in emisiunea Star Magazine.

- Țipete de durere in noua ediție din ,,Survivor Romania 2023”! Jorge este cel care a ramas fara suflu chiar la inceputul intrarilor pe teren. Celebrul cantareț a cautat ajutorul colegilor și medicilor imediat dupa ce s-a accidentat. Barbatul a plecat de acasa cu speranța sa nu pațeasca nimic rau și sa…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a marturisit ca a ajuns de urgența la un spital din Brașov! Din ce motiv a avut nevoie vedeta de ingrijirile medicilor, dar și cum se simte in prezent. Ce interdicție a primit soția lui Dinu Maxer din partea specialiștilor.

- Liviu Varciu a impartașit cu admiratorii sai din mediul online problemele cu care s-a confruntat in vacanța din Maldive. Prezentatorul TV s-a ales cu fața umflata și a decis sa mearga de urgența la medic. Ce s-a intamplat.

- Tenismenul britanic Andy Murray, triplu campion de Mare Slem, a declarat ca va juca atat timp cat corpul sau va fi in forma buna, insa a avertizat ca se va retrage din activitate la prima accidentare mai grava, potrivit Agerpres.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Oana Bran a marturisit ca a avut parte de o vacanța de coșmar. Miss Caracal a povestit totul despre experiența nefericta pe care a avut-o in vacanța din Italia, unde a fost cu o prietena buna. Iata ce marturisiri a facut vedeta in emisiunea de pe Antena Stars!