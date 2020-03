Dinu Iancu Sălăjanu candidează la preşedinţia Consiliului Judeţean Sălaj "Sunt convins ca astazi, alaturi de colegii mei, am luat cea mai buna decizie prin sustinerea lui Dinu Iancu Salajanu - un artist arhicunoscut si indragit, dar si un bun manager, precum si un coleg care a ramas loial partidului nostru, indiferent de circumstante. Impreuna cu aliatii nostri politici din USR PLUS si cu sprijinul salajenilor sunt convins ca avem prima sansa la alegerile locale", afirma, intr-un comunicat de presa, Lucian Bode, presedintele PNL Salaj. Conform comunicatului, Dinu Iancu Salajanu a precizat ca in urmatoarea perioada va construi o echipa si un program politico-administrativ… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

