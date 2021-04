Stiri pe aceeasi tema

- Situația dramatica in care a ajuns Dinamo nu-l lasa nepasator pe Kristijan Naumovski (32 de ani), macedoneanul care a aparat timp de cinci ani in Ștefan cel Mare. Cu 41 de apariții și o Cupa caștigata in tricoul lui Dinamo, Naumovski e la curent cu tot ce se intampla la fosta sa echipa. Mai ales in…

- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, intr-un meci in care „feroviarii” au avut 2 oameni in plus din minutul 37. Cornel Dinu a criticat prestația ofensiva a campioanei. Cronica meiului CFR Cluj - Dinamo! „CFR-ul a fost ceva infiorator. Continua nepriceprea totala in faza de atac. Au reusit, cu sansa,…

- FCSB a prins-o pe CFR Cluj fara patru titulari și a invins-o cu 3-0. Pentru etapa urmatoare, impotriva lui Dinamo, campioana ii va avea la dispoziție pe toți atacanții care au absentat in derby. FCSB a nimerit contextul cel mai bun cand a intalnit-o pe CFR, Dinamo va avea parte de cea mai grea misiune…

- DDB a anunțat ca Dinamo a caștigat in instanța cazul Dorin Rotariu, fotbalist vandut de „caini” la Club Brugge in 2017. Lichidatorul judiciar al Politehnicii Timișoara S.A. solicita 50% din banii primiți de alb-roșii. In 2017, Dorin Rotariu a fost vandut de Dinamo in Belgia, in schimbul a 2,2 milioane…

- Dinamo a fost invinsa de FC Argeș, scor 1-2. Cornel Dinu (72 de ani) spune ca situația din Ștefan cel Mare este una critica și nu vede soluții pe termen scurt. Dinamo - FC Argeș, totul AICI „Sunt sigur ca vorbesc in deșert... Deprofesionalizarea și lipsa competențelor este clara. ...

- La finalul anului trecut, Oana Roman anunța ca s-a desparțit de tatal fiicei sale, Marius Elisei. Vedeta și barbatul au fost casatoriți timp de șase ani. Oana Roman a dezvaluit pe Instagram, in luna decembrie 2020, ca a pus punct mariajului cu Marius Elisei. Dupa separare, Oana Roman a ramas și fara…

- Cornel Dinu a dezvaluit secretul din spatele proiectului de succes al ros-albastrilor. Omul responsabil de fabrica de talente a FCSB a fost crescut de Dinu in Stefan cel Mare.“Lumea e atrasa de fotbalul frumos, iar Steaua (n.r. – FCSB) joaca un fotbal frumos. E de apreciat aceasta strategie. Nu in ultimul…

- Andrei Gerea, membru „Elite DDB”, a vorbit despre situația complicata de la Dinamo și despre razboiul dintre fani și Pablo Cortacero. Fostul ministru spune, la fel cum a facut-o și Cornel Dinu, ca Ionuț Negoița, fostul finanțator al „cainilor” ar avea o alta ințelegere cu ibericul și ar putea activa…