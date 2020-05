Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori gemene din Marea Britanie au decedat la interval de cateva zile una de cealalta, dupa ce s-au infectat cu Covid-19, scrie BBC.Katy Davis de 37 de ani, asistenta medicala la sectia de pediatrie, a murit, marti, la spitalul din Southampton, iar sora sa geamana, Emma, fosta asistenta medicala,…

- Mama eroina! O asistenta medicala din Marea Britanie a murit infectata cu COVID-19, dupa ce medicii au reușit sa-i salveze bebelușul aflat in pantec. Cand a fost testata pozitiv asistenta Mary Agyeiwaa Agyapong, o asistenta medicala insarcinata, in varsta de 28 de ani, a murit duminica trecuta dupa…

- O asistenta medicala din Anglia, gravida in luna a noua, a contactat noul tip de coronavirus și a murit pe un pat de spital din Reading. Conform surselor din spital, starea ei parea sa se imbunatațeasca, dar, dintr-o data, s-a deteriorat. In acel moment, medicii au decis sa-i faca cezariana și au salvat…

- Conform Ordinului 74568/11.04.2020 al Comandantului Actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, au fost repartizate masti de protectie tip FFP2, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) catre CNAS, pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de…

- O inregistrare video cu o asistenta medicala care izbucnește la vederea unor tineri care, in ciuda restricțiilor, se relaxeaza și beau bere pe iarba, a devenit virala in Marea Britanie. Filmulețul postat pe Facebook a fost filmat chiar de asistenta medicala care i-a intalnit pe tineri in localitatea…

- O asistenta medicala din Marea Britanie, care ”a ajutat mai mulți oameni decat o fac alții intr-o viața”, a murit la varsta de 29 de ani, dupa ce a fost diagnosticata cu noul coronavirus.

- Unitatea de primiri urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare a fost in alerta timp de trei zile. Diferite afectiuni au fost inregistrate la 785 de pacienti, dintre care 292 de copii care s-au prezentat la UPU. Din totalul copiilor, 46 au avut varsta de sub…

- O opera de arta stradala a aparut in orasul natal al lui Banksy, Bristol, existand speculatii ca ar putea apartine acestui artist evaziv, informeaza joi Press Association. Locuitorii din zona Barton Hill din Bristol au descoperit joi dimineata lucrarea, pe peretele unei cladiri. Opera de arta de pe…