- Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienți mai sunt purtatori ai virusului, anunța, intr-un comunicat de presa, transmis duminica, Grupul de Comunicare Strategica.Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din județul…

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…

- Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala analizeaza in prezent 32 de probe prelevate de la persoane din județele Gorj și Dolj care au intrat in contact cu cetațeanul italian depistat pozitiv cu coronavirus dupa intoarcerea in Italia, a informat miercuri Grupul de Comunicare…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a anunțat miercuri intr-un comunicat de presa Grupul de Comunicare Strategica din cadrul M.A.I. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor…