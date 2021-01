Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum am notat recent, la reluarea pregatirilor echipei Petrolul Ploiești, astazi, 6 ianuarie 2021, in lot au fost prezente numai doua noutați, unele deja știute de luna trecuta, de altfel: mijlocașul central Silviu Pana și fundașul dreapta Ștefan Barboianu, ambii de la Turris-Oltul Turnu Magurele.…

- La recentul meci din „16”-imile Cupei Romaniei, desfașurat sambata, 28 noiembrie 2020, intre Ceahlaul Piatra Neamț și Petrolul Ploiești, scor: 1-2, iubitorii fotbalului care au vizionat jocul pe micile ecrane, inclusiv fanii oaspeților, au remarcat cu siguranța o serie de tineri jucatori din tabara…

- Dupa ce la Mogoșoaia, in meciul cu Aerostar Bacau, considerat acasa, Petrolului i-au lipsit cinci titulari și o prima rezerva, sa-i zic așa, plus capitanul obișnuit, suspendat pentru patru cartonașe galben, rezultatul s-a vazut: meci pierdut la scor, 1-4, in fața nu numai a ocupantei penultimei poziții…

- Dupa ce a stat saptamana trecuta, Politehnica Timișoara s-a reintors pe gazon, insa cu schimbari importante. Fara Octavian Benga, cel care a lasat echipa pe podium, cu Dan Alexa „principal”, insa cu Tavi Foale pe banca. Iar pe „Dan Paltinișanu” a venit Petrolul Ploiești, una dintre echipele cu pretenții…

- Programul meciurilor din etapa 12 : Sambata, 14 noiembrie – ora 11.00: Viitorul Pandurii Targu Jiu – Pandurii Targu Jiu, CSM Slatina – Metaloglobus București, Comuna Recea – Unirea Slobozia; ora 14.30: CSM Reșița – Universitatea Cluj.Duminica, 15 noiembrie – ora 11.00: Csikszereda Miercurea Ciuc – Concordia…

- Petrolul a caștigat derby-ul cu Rapid, scor 2-0. Elevii lui Viorel Moldovan (48 de ani) s-au impacat cu fanii. Relația dintre jucatorii Petrolului și fani era una extrem de tensionata, urmare a rezultatelor slabe din ultima perioada. Totul a fost dat uitarii odata cu victoria din „Primvs Derby”. Ultrașii…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu Young Boys Berna, ca este foarte ingrijorat de faptul ca nu mai are la dispozitie fundasi centrali pentru partidele din cupele europene.

- Liga 2, etapa 9: Sambata, 24 octombrie: Aerostar Bacau – Comuna Recea 2-3, ASU Poli Timișoara – CSM Slatina 1-0, Unirea Slobozia – Dunarea Calarasi 2-2, Metaloglobus Bucuresti – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1, Pandurii Targu Jiu – Ripensia Timișoara 1-2, Turris Turnu Magurele – CSM Reșița 4-1, Concordia…