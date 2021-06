Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- Competiția, gazduita in premiera de Romania, se va derula in acest weekend, la Cluj, și va reuni la start campioni de calibrul grecului Miltiadis Tentoglou, a elvețiencelor Ajla DelPonte și Angelica Moser sau a olandezei Femke Bol. In reprezentativa tricolora se regasesc opt sportivi legitimați la cluburile…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…

- Pe parcursul acestei luni, care abia a inceput, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau va demara 3 programe de formare profesionala, la care vor fi cuprinși, in total, 42 șomeri. Ei vor fi imparțiți in mod egal (cate 14) pe cele 3 cursuri. Concret, unii se vor pregati sa profeseze…

- Vorbeam, zilele trecute, despre modul in care politicienii transforma realitatea, prezentandu-ne acum alb ceea ce, de fapt, este negru. Am amintit, atunci, de desființarea Secției Speciale care trebuia sa investigheze magistrații, singura secție absolut independenta, cu șefi numiți de CSM, nu de politicieni…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Bacau au acționat, toata saptamana, pe raza de competența, pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice din judet si pentru verificarea modului de respectare a masurilor impuse in scopul limitarii pandemiei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mia de locuitori, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica sa fie permisa doar pana la ora 20:00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora…

- In spatele adevaraților medici, prin mana carora creatorul face minuni, ca și in orice alta profesie de altfel, se insinueaza mediocritatea, obedienții sistemului. Umerașele suport pentru halate albe. Sistemul medical e bolnav și nu de acum, ci de mai multa vreme. Dar legea nescrisa, omerta, juguleaza…