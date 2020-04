Stiri pe aceeasi tema

- Un rus a impuscat cinci persoane pe motiv ca faceau galagie noaptea sub ferestrele sale, a anuntat politia duminica, informeaza EFE. Tragedia a avut loc in micul oras Ielatma, in apropiere de Riazan, in centrul Rusiei, la 200 km sud-est de Moscova, in conditiile izolarii in case pentru a combate raspandirea…

- Autorul crimei din seara zilei de luni, din municipiul Bacau, nu a fost identificat iar procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau au deschis un dosar penal in rem.Victima este un tanar in varsta de 21 ani care a fost impuscat de mai multe ori in scara unui bloc de pe strada Alecu Russo,…

- Un barbat din raionul Cimislia si-a ucis cu sange rece consateanul, cu care se afla in realtii ostile. Potrivit ofițerului de presa al IP Cimislia, Cristina Vicol, crima s-a produs duminica, 23 februarie.

- Un nou atac terorist a avut loc la Londra duminica dupa-amiaza. Poliția a împușcat mortal un barbat care înjunghiase doi oameni în cartierul Streatham, din sudul capitalei britanice. Dupa cum afirma poliția, circumstanțele sunt cercetate și incidentul a fost declarat…

- Un barbat de 40 de ani din municipiul Iasi a fost impuscat in noaptea de joi spre vineri, intr-un cartier rau famat din oras. Victima urmeaza sa fie operata, in timp ce anchetatorii sunt pe urmele faptasului.

- O persoana a fost ucisa și alte trei au fost grav ranite, miercuri, în Ottawa, la aproximativ un kilometru de Parlament, a spus Poliția, relateaza Reuters. Poliția din capitala Canadei a raspuns la informații privind focurile de arma în jurul orei 7.30, ora locala. Trei persoane au fost…

- Un baiat in varsta de noua ani din Columbia și-a omorat accidental fratele mai mic, in varsta de șapte ani, relateaza eluniversal.com.com.Tragedia a avut loc in orașul Puerto Libertador, din sudul Columbiei.Cei doi baieți se jucau cand, la un moment dat, baiatul de noua ani a luat pușca tatalui sau…