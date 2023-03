Stiri pe aceeasi tema

- Autoproclamatele autoritați de la Tiraspol pastreaza o neutralitate maxima in raport cu razboiul din Ucraina. O spune șeful Delegației Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC), Alexandru Flenchea, potrivit caruia așa numitele autoritați de la Tiraspol nu-și dorește escaladarea razboiului,…

- Viorica Cosmetic s-a alaturat campaniei naționale de prevenire a cancerului de col uterin “Pastreaza sanatatea. Fa testul citologoc”. Fiind o problema cu care se confrunta sute de femei anual in Republica Moldova, este important sa facem tot posibilul pentru prevenirea și tratarea acestei maladii. La…

- Armata rusa a cucerit Herson la inceputul primaverii trecute. Dupa ce orașul a fost eliberat, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit camere de tortura și sute de morminte raspandite in oraș.

- Chiar daca nu ești pasionat de flori, orice casa are nevoie de un colțișor de natura, iar printre cele mai impresionante flori din punct de vedere estetic sunt orhideele. Ele sunt in topul preferințelor și pentru ca sunt rezistente, dar exista totuși cateva trucuri de ingrijire pe care prebuie sa le…

- Vrei ca toți sa se simta bine și sa fie o atmosfera minunata. Iata cum poți scoate in evidența și mai bine felurile de mancare pe care le pui pe masa dintre ani. 1. Servește o varietate de aperitive - crocante/cremoase, crude/preparate, fierbinți/calde, picante/dulci - dar asigura-te ca acestea se vor…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost aproape de o victorie mare in Turcia, in partida tur cu PTT SC Ankara, din 16-imile Cupei Challenge. Fara Aliona Martiniuc, cea mai buna marcatoare a campionatului, formația din Lugoj a reușit un joc bun in partida din Turcia, unde a avut doua mingi de…

- Baza de dovezi care leaga credința de o sanatate mai buna dureaza de zeci de ani și cuprinde acum mii de studii. O mare parte din aceste cercetari implica urmarirea starii de sanatate a unei populații de-a lungul anilor și chiar a deceniilor.

- Opozitia laburista din Marea Britanie a pastrat un loc parlamentar vineri in nord-vestul Angliei, castigand confortabil votul in primul test electoral pentru Rishi Sunak ca prim-ministru, noteaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…