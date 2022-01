Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22 ianuarie – 15 februarie 2022, la Galleria 28 din Timișoara, va putea fi vizitata expoziția de pictura „Dinspre paradis”, semnata Andrei Simion. Expoziția, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima și curatoriata de Maria Pașc, aduce in atenția publicului cele mai recente…

- Galleria 28 gazduiește, incepand de astazi, 20 decembrie, expoziția „Mic reprezentant al Universului”, organizata de grupul NOIMA impreuna cu Maria Pașc. Sunt prezente lucrari de pictura semnate de Constantin Flondor și membrii grupului Noima – Ciprian Bodea, Cosmin Frunteș, Dan Gherman, Andrei Rosetti,…

- O inedita expoziție organizata de elevi ai tuturor claselor de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Galeria LogArt și elevii din cadrul cercului de pictura de la Palatul Copiilor va fi inaugurata in 16 decembrie, de la ora 10:00, in curtea exterioara a liceului, unde pot fi respectate…

- Vineri, 3 decembrie, la Muzeul „Octavian Moșescu” din Ramnicu Sarat a avut loc deschiderea expoziției personale etnografice a tezaurului uman viu Amelia Papazissu, expoziție denumita „Scoarțe și peretare romanești „. Lucrarile expuse fac parte din colecția personala a creatoarei populare, dar sunt…

- Galeria Park a Uniunii Artiștilor Plastici de pe strada George Enescu nr. 1 va gazdui, incepand din 25 noiembrie, o expoziție dedicata cunoscutului pictor timișorean Sorin Nicodim, car și-a dedicat intreaga viața acestei arte. Sorin Nicodim implinește in aceasta luna 70 de ani (pe 28 noiembrie), iar…

- Tevatura birocratica s-a incheiat in ceea ce priveste Baza Sportiva TIP 1 care va fi construita cu fonduri de la Compania Naționala de Investiții (CNI) in apropierea arenei „Dan Paltinisanu”. Lucrarile au demarat de saptamana trecuta si in aceste zile e multa activitate pe santier, incercandu-se recuperarea…

- Galleria 28 in Timișoara deschide astazi, 19 noiembrie, expoziția „Realitate infațișata”, care prezinta cele mai recente lucrari ale pictorului aradean Liviu Pascu, absolvent al Facultații de Arte și Design din cadrul UVT. Expoziția este organizata de Galleria 28, in parteneriat cu grupul NOIMA și este…

- In perioada 19 noiembrie – 4 decembrie 2021, la Galleria 28 din Timișoara va putea fi vizitata expoziția de pictura „Realitate infațișata” semnata Liviu Pascu. Expoziția, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu grupul NOIMA și curatoriata de Maria Pașc, aduce pe simeze cele mai recente lucrari…