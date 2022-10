Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul s-a eschivat vineri sa raspunda la intrebarea daca presedintele rus Vladimir Putin a dat sau nu ordin ca fortele ruse sa se retraga din orasul Herson (sudul Ucrainei), relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Dmitri Peskov, secretar de presa al președintelui Federației Ruse. a fost intrebat "daca umbrela nucleara rusa se raspandește in teritoriile care au fost recent anexate (Donețk, Lugansk Republicile Populare și regiunile Herson și Zaporijjea)." Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- Adjunctul șefului administrației din regiunea Herson (administratie desemanta de Rusia, dupa ocuparea teritoriilor din Ucraina, n.r.) Katerinicev a decedat, din cauza unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei. Membrul Camerei Civice a Rusiei, Aleksandr Malkevici, a declarat, pe canalul sau de Telegram,…

- Serbia nu va recunoaste rezultatele referendumurilor organizate in patru regiuni din Ucraina ocupate partial de fortele ruse, a declarat miercuri presedintele Aleksandar Vucic, in ciuda legaturilor stranse dintre Belgrad si Moscova, potrivit Reuters. Autoritatile sustinute de Rusia din cele patru regiuni…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…