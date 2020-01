Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de distractii Disneyland din Hong Kong a anuntat ca se va inchide incepand de duminica pana la un nou ordin din cauza epidemiei de pneumonie virala din China, decizie luata la o zi de la anuntarea starii de alerta sanitara maxima in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Ca masura…

- Autoritatile chineze au publicat astazi un nou bilant, potrivit caruia sunt 56 de decese cauzate de noul coronavirus si aproape 2.000 de cazuri confirmate. Epidemia de pneumonie virala a facut prima victima la Shanghai: un barbat a murit, iar alte 40 de persoane sunt infectate in metropola. In China,…

- Sectorul calatoriilor si turismului din China resimte impactul epidemiei de pneumonie virala, care a provocat moartea a 42 de oameni, din cauza restrictiilor impuse de autoritati si a anularii rezervarilor pentru zboruri si cazari, relateaza BBC.

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) si recomanda, temporar, evitarea deplasarilor in zona. Potrivit…

- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei agent patogen este din aceeasi familie cu cel care provoaca SARS (sindromul respirator sever acut), a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare. Potrivit AFP, este vorba despre un barbat de 69 de ani care a murit miercuri la Wuhan,…