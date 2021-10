Dino, jurnalistul 007 Nu cunoașteți ițele ascunse ale acestei conspirații. Lucrari pe tacute. Cheta! Mana de la mana sa nu mai ai cu ce sa-ți speli fața. Cata corupție la doi obraji nerași, fara nicio palma? Mi-e teama sa și tușesc acum. Sa vorbesc? Am avut un spion printre noi. Bine, au fost și mai sunt, dar asta […] Articolul Dino, jurnalistul 007 apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-una din serile trecute am dat peste un mic roman care mi-a placut mult candva, Batranul care citea romane de dragoste de Luis Sepulveda. Personajul, Antonio Jose Bolivar, care traise o tragica poveste de iubire, avea un obicei ciudat pentru un simplu vanator, obișnuit cu un trai dur, legat de primele…

- In perioada 08 – 10 octombrie 2021, Primaria Municipiului Bacau organizeaza prima ediție a Oktoberfest Moldovenesc Evenimentul va avea loc in Parcul ”Cancicov”, in zona fantanii arteziene, se va desfașura in perioada vineri, 08 octombrie – duminica, 10 octombrie intre orele 10:00 – 22:00 și va cuprinde:…

- Orașul Bacau implinește, miercuri, 6 octombrie, 613 ani de atestare documentara. Data a trezit numeroase comentarii, fiind precizate și alte dovezi ale atestarii numelui localitații, mai vechi cu peste 300 de ani, dar ziua de 6 octombrie s-a impus. La aceasta data, in anul 1408, Cancelaria domnului…

- CSM Bacau ramane la cota zero puncte, dupa ce a fost invinsa acasa, sambata, cu 26-23 (13-10) de CSM Vaslui la capatul unui joc in care arbitrii mureșeni Nacu și Rucoi au inclinat fraudulos balanța catre echipa lui Armanu Trebuia sa fie meciul primelor puncte din campionat. Și, implicit, al relansarii…

- Publicul care va fi prezent duminica, 3 octombrie, in sala mare a Teatrului Municipal ”Bacovia”, de la ora 19.00, la spectacolul de comedie ”Iar te sinucizi, iubito?!”, dupa Pierre Chesnot, in regia lui Gheorghe Balint, va asista, in finalul reprezentației, la un moment aniversar special, al carui protagonist…

- In scopul finalizarii obiectivului de investiții ”Lucrari de inlocuire a distribuitoarelor de aspirație și refulare din Stația de pompare Gheraiești”, sambata 11.09.2021, in intervalul estimat 22:00 – 08:00, va fi intrerupta furnizarea apei potabile catre urmatorii consumatori din Municipiul Bacau:…

- In perioada 3 iulie 2021-10 iulie 2021 s-a desfașurat la clubul Sporting Club din Sassuolo-Italia, sub egida Tennis Europe, turneul internațional de tenis de camp, Torneo U 14-Sassuolo, competiție de categoria a III-a din calendarul Tennis Europe, nivel 14 ani. La aceasta competiție in care formatul…

- Momente solemne la Insula de Agrement pentru absolvenții din acest an ai Școlii Sanitare Postliceale „Sanity” din Bacau. Tineri au purtat cu mandrie roba de absolvent și au intonat emoționant imnul Gaudeamus. La acest eveniment, viitorii asistenți medicali i-au avut in mijlocul lor pe reprezentanții…