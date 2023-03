Stiri pe aceeasi tema

- Mark Selby – Ryan Day LIVE VIDEO. Mark Selby si Ryan Day lupta pentru un loc in semifinale Tour Championship. Partida are loc azi, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY si meciul se joaca in formatul primul la 10. Aceasta va fi a 28-a intalnire directa dintre cei doi jucatori si „The Jester from […] The…

- Shaun Murphy – Robert Milkins 10-8. Shaun Murphy s-a calificat in semifinalele Tour Championship, dupa o revenire spectaculoasa in fața lui Robert Milkins. ”Magicianul” a fost condus cu 5-1, dar s-a impus cu 10-8, reușind și un break de 128 de puncte in chiar ultimul frame. Aceasta a fost a 16-a intalnire…

- Ali Carter – Kyren Wilson LIVE VIDEO. Partida dintre Ali Carter și Kyren Wilson este a doua de la Tour Championship și se va disputa marți, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY. Ali Carter și Kyren Wilson vor lupta pentru un loc in semifinala de vineri, in care s-a calificat deja Ding Junhui. Chinezul…

- Sorana Cirstea face un turneu fantastic la Miami, iar duminica s-a calificat in optimile de finala ale turneului dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. Dupa victoria contra cehoaicei Muchova, „Sori“ a vorbit despre urmatoarea sa adversara, Marketa Vondrousova si despre ce trebuie sa faca…

- Mark Allen – Ding Junhui, primul meci de la Tour Championship, e LIVE in AntenaPLAY, de la ora 14:00. Turneul de la Hull aduce la start cei mai buni opt jucatori ai anului și toate meciurile se joaca dupa sistemul primul la 10, in perioada 27 martie – 2 aprilie. Cei mai importanți jucatori care […]…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Sporting – Porto, finala Cupei Ligii Portugaliei, e sambata, de la 21:45, in exclusivitate in AntenaPLAY. In supermeciul de maine, se intalnesc doua dintre cele mai titrate echipe din tara lui Cristiano Ronaldo. Sporting a ajuns in ultimul act dupa ce a batut-o pe Arouca, cu 2-1, in exclusivitate in…

- Marius Sumudica e pregatit de duelul cu Cristiano Ronaldo, din Arabia Saudita. Portughezul a semnat un contract colosal cu Al-Nassr, unde va castiga 200 de milioane de euro pe an. Partida dintre Sumudica si Ronaldo va avea loc pe 27 aprilie, in etapa a 24-a. Sumudica Alexandru Mitrita si Silviu Lung…