- In primul sau interviu dupa ce a plecat de la Casa Alba fostul președinte al SUA vorbește despre cenzura la care a fost supus in timpul campaniei electorale. Interviul video cu Donald Trump a fost realizat de nora sa Lara Trump pentru emisiunea ei „The Right View”. Citește și: INEDIT Confesiunile…

- Cu o zi inaintea inceperii procesului de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat asaltul asupra Capitoliului de luna trecuta, avocatii sai au negat luni ca miliardarul republican a incurajat violenta si au pus la indoiala constitutionalitatea procedurii acum ca acesta…

- Uniunea Europeana dorește impozitele restante de 15,8 miliarde de dolari pe care Apple le datoreaza și face apel la o hotarare judecatoreasca din iulie 2020 care scutea gigantul tehnologic de plata, a raportat luni Bloomberg. Anul trecut, comisarul UE pentru concurența, Margrethe Vestager, a pierdut…

- Președintele SUA, Joe Biden, a abrogat, luni, o interdicție impusa de predecesorul sau, Donald Trump, conform careia persoanele transgender nu aveau voie sa intre in armata, informeaza BBC . „Președintele Biden considera ca identitatea de gen nu ar trebui sa fie un obstacol in calea serviciului militar…

- Joe Biden incepe in forța mandatul la Casa Alba. La doar cateva ore dupa ce a preluat funcția de președinte, a semnat 17 ordine executive, prin care anuleaza multe din deciziile lui Donald Trump.

- Stella Moris, partenera lui Julian Assange, i-a cerut presedintelui Donald Trump sa anunte o gratiere "de ultim moment" pentru fondatorul Wikileaks incarcerat, relateaza miercuri DPA, potrivit AGERPRES. Intr-un videoclip postat pe Twitter, Moris a spus ca Trump ar putea inca "face ceea ce…

- Trump l-a grațiat pe fostul sau consilier Steve Bannon, acuzat de frauda. Cu doar cateva ore inainte de a parasi Casa Alba, Donald Trump l-a grațiat pe fostul sau consilier Steve Bannon care este acuzat de frauda, relateaza Reuters și BBC News. Anunțul vine cu doar cateva ore inainte de ceremonia de…

- Mandatul lui Donald Trump de presedinte al SUA a fost marcat de o dezvoltare a economiei, umbrita insa de criza cauzata de COVID-19 si de acuzatiile fara probe formulate de liderul american privind fraudarea alegerilor din noiembrie anul trecut. Agentia France Presse citata de Agerpres prezinta marti…