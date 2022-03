Stiri pe aceeasi tema

Fostul mare sportiv roman Ion Țiriac a declarat ca nu l-a cunoscut pe liderul Rusiei, insa a fost foarte aproape sa faca asta in urma cu 4-5 ani, alaturi de Ilie Nastase. Țiriac sugereaza ca Romania ar trebui sa fie in relații mai bune cu Rusia.

Președintele Senatului, Florin Cițu, a facut luni, 28 februarie, un apel la Oficiul pentru spalarea banilor și la ANAF sa ia masurile potrivite pentru a taia „imediat accesul sau interesele rusești in Romania la banii publici", in contextul in care Rusia a invadat Ucraina.„Trebui sa taiem imediat accesul…

Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a declarat, joi, intr-o intervenție la Digi 24 ca in acest moment „nu avem semnele unui posibil conflict pe teritoriul Romaniei". Ministrul Dincu a mai precizat ca in 6, respectiv 7 județe de la granița vor exista tabere mobile care vor primi refugiați.„Romania…

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus, joi, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, ca Romania este pregatita pentru refugiații care ar urma sa soseasca din țara devastata de razboi.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marți, ca Romania este pregatita sa primeasca peste jumatate de million de refugiați ucraineni in cazul in care situația din țara vecina se deterioreaza. Vasile Dincu a precizat, intr-o declarație de presa, ca nu se așteapta insa ca un numar atat de mare…

Redislocarea unui batalion de vehicule blindate Stryker, cu aproximativ 1.000 de militari americani, reprezinta o dovada a nivelului ridicat de cooperare Romania - SUA, a afirmat, miercuri, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Intr-un comunicat al MApN, el mentioneaza ca a discutat…

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, exclude varianta unei mobilizari, precizand ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca aceasta tara nu si-a mobilizat rezervistii. El a precizat ca pentru cine vrea sa faca Armata statul are mai multe variante si…

„Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment", insa țara „trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei", susține ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Reprezentantul Guvernului a explicat, astazi, ce va face Romania in caz de raboi, in contextul…