Dîncu: Unul din cinci alegători AUR a votat cu PSD la locale PSD nu are nici un fel de discuție cu AUR, a declarat la RFI președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dîncu, adaugând ca studiile formațiunii sale arata ca unul din cinci alegatori AUR la alegerile parlamentare a votat cu PSD la cele locale.

&"Nu avem nici un fel de discuție cu AUR. Nu credem în acest moment, nici nu înțelegem foarte bine care este orientarea acestui partid, care este un partid contra sistem și care probabil ca se va raporta critic la toate partidele din mainstream-ul politic. Sigur ca în condițiile în care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, miercuri, in direct la Romania TV, despre situația dezastruoasa in care se afla Romania in acest moment, considerand ca actualul guvern este un eșec politic. "Sper ca pana pe 6 decembrie sa nu ma imbolnavesc sau sa am o forma ușoara ca domnul Ciutacu.…

- Lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta este un moment istoric, un moment care poate moderniza Romania, a declarat, joi, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). "Sunt onorat sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra…

- Sociologul Mircea Kivu prezinta un grafic privind votul politic la alegerile locale din care rezulta ca PNL a castigat acest scrutin la o diferenta de 4% fata de PSD. Ciolacu continua sa sustina ca PSD este castigator. Din graficul prezentat de Mircea Kivu, dupa includerea in calcul a voturilor exprimate…

- Desi votul pentru alegerile locale 2020 s-a incheiat inca de duminica de la ora 21:00, intr-o localitate nu s-a desemnat inca noul primar. Este vorba depre un sat din Romania, unde doi candidati sunt la egalitate. Iata cum se procedeaza in acest caz! Doi candidati, la egalitate, dupa alegerile locale…

- Votul romanilor a adus victorii neașteptate pentru unii candidați și esecuri rasunatoare pentru alții, care au condus primarii sau consilii județene ani in sir. Timișoara, de exemplu, l-a vrut primar pe un tanar nascut in Germania și stabilit apoi in Romania.

- Emil Radu Moldovan este ”cel mai performant președinte de consiliu județean din Romania”, este de parere liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, care a ajuns la Bistrița in ultima zi a campaniei electorale. (PE) Intr-o conferința de presa, Marcel Ciolacu a anunțat ca il susține pe Emil Radu…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, susține ca alegerile locale de pe 27 septembrie pot fi „un mare dezastru electoral”, fiindca prezența la vot ar putea fi „undeva la jumatatea alegerilor normale”. “In 27 septembrie putem avea un mare dezastru electoral – Romania, nu PSD – in 27…

- Un numar mare de tineri – circa 250 – candideaza la funcțiile de primari, consilieri locali și consilieri județeni din partea Alianței pentru Bistrița-Nasaud, lansarea candidaturii acestora avand loc vineri seara, la Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud. La evenimentul dedicat celor circa 250 de tineri…