- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, luni seara, ca Romania ”in niciun caz” nu va reveni la stagiul militar obligatoriu, lucru pe care nu-l poate sustine nici economici si nu este nici practic. Dincu afirma ca, in prezent, se au in vedere armate de profesionisti, relateaza News.ro. ”Stagiul…

- FOTO| In timp ce alții se plang de facturi enorme o școala din Apuseni și-a instalat un sistem modern de panouri fotovoltaice FOTO| In timp ce alții se plang de facturi enorme o școala din Apuseni și-a instalat un sistem modern de panouri fotovoltaice Liceul ”Dr. Lazar Chirila” din Baia de Arieș beneficiaza,…

- Cu aceasta propunere, aflata inca in stadiul de proiect, Ministerul Apararii vrea sa atraga tineri, sa-i antreneze militar și sa-i foloseasca alaturi de soldații profesioniști daca țara are nevoie de protecție armata. Inițiativa vrea sa creasca numarul de soldați antrenați in caz de primejdie. Pana…

- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Klitschko, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunand ca acesta este “o cangrena” pentru Europa. Klitschko a inceput sa faca pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…

