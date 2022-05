Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca proiectul legii care va reglementa stagiul militar voluntar este in pregatire, urmand a fi supus avizarii altor institutii si va fi gata "in foarte scurt timp".

- Legea privind stagiul militar voluntar va intra in circuitul de avizare in foarte scurt timp, a anuntat aseara ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. El a adaugat ca proiectul a fost discutat si cu alte categorii din sistemul de ordine publica si aparare, si va fi supus avizarii si la alte ministere.…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti seara ca legea privind stagiul militar voluntar va intra "in foarte scurt timp" in circuitul de avizare, iar interesul tinerilor este unul destul de ridicat. "Lucram si la legea legata de stagiul militar voluntar, pentru pregatirea voluntara,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anuntat, sambata seara, ca pregateste un proiect de lege pentru cei care doresc sa faca stagiu militar in mod voluntar. Proiectul ar putea fi lansat in aproximativ o luna, iar cei care se vor inscrie in acest program vor fi remunerati si li se vor asigura…

- Ministrul Apararii Naționale a anunțat un proiect de lege care va defini exact cum vor fi organizați voluntarii in armata romana. Vasile Dincu a transmis faptul ca ar urma sa existe doua tipuri de voluntari, cei care vor fi in rezerva și cei care vor efectua și stagiul militar. Astfel, in Romania ar…

- Militari voluntari in Armata Romana: Ministerul Apararii va publica legea pentru militari voluntari și cei care vor efectua voluntar stagiul militar Militari voluntari in Armata Romana: Ministerul Apararii va publica legea pentru militari voluntari și cei care vor efectua voluntar stagiul militar…

- Tinerii care nu au facut stagiul militar nu pot fi incorporați. Ministrul Apararii: „Poți sa fii mobilizat la locul de munca” Tinerii care nu au facut stagiul militar nu pot fi incorporați. Ministrul Apararii: „Poți sa fii mobilizat la locul de munca” Condițiile in care vor fi chemați tinerii la incorporare…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar.