Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a explicat ca noua strategia a Ucrainei este sa revitalizeze comerțul pe fluviul Dunarea, avand in vedere faptul ca Rusia blocheaza accesul la Marea Neagra și la Marea Azov. La randul sau, ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, a insistat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, afirma ca Federatia Rusa a folosit negocierile cu Ucraina "mai degraba ca o modalitate prin care sa desfasoare anumite tactici sau strategii militare" si a tras de timp, fara a respecta anumite promisiuni. "Nu cred ca suntem foarte aproape de sfarsitul acestei tragedii…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 februarie, la TVR, ca o pozitie neutra in cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina nu ar feri Romania de „o posibila invazie din partea unui vecin mai puternic”, ci doar ar prinde-o nepregatita. Dincu le-a transmis celor care sustin neutralitatea…

- Lider al PMP și fost ministru de Externe, Cristian Diaconescu, susține ca Vladimir Putin a pus Romania pe masa negocierilor, din cauza scutului antiracheta de la Deveselu. Diaconescu remarca faptul ca toți liderii țarilor din regiune au avut deja discuții cu Vladimir Putin, mai puțin Klaus Iohannis,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, la RFI , ca populația poate sa stea liniștita in cazul in care Rusia ataca Ucraina, pentru ca Romania nu este in pericol. Intrebat daca Romania este in pericol, in cazul in care Rusia ataca Ucraina, Vasile Dincu a precizat ca nu este. „Romania nu este in…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Varianta unei mobilizari a populației in cazul izbucnirii unui razboi deschis in Ucraina nu este o varianta, a declarat duminica ministrul Apararii, Vasile Dancu. Acesta spune ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca pana și Ucraina nu si-a mobilizat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat astazi, la Antena 3, ca o eventuala invazie a Federației Ruse in Ucraina va provoca un val de refugiați care vor fugi din calea conflictului, una din țarile de destinație fiind Romania. Dincu a spus ca deși „exista ingrijorare privind o posibila degradare…