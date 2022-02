Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, la RFI , ca populația poate sa stea liniștita in cazul in care Rusia ataca Ucraina, pentru ca Romania nu este in pericol. Intrebat daca Romania este in pericol, in cazul in care Rusia ataca Ucraina, Vasile Dincu a precizat ca nu este. „Romania nu este in…

- Romania nu este in pericol din cauza situației tensionate dintre Rusia și Ucraina, a declarat, joi, ministrul Apararii. Vasile Dincu i-a dat și o replica ambasadorului rus la București, care a spus ca Moscova și-ar dori garanții scrise ca scutul de la Deveselu este pur defensiv.

- Romania nu este in pericol, in contextul tensiunilor de la granița Ucrainei, declara ministrul Apararii, Vasile Dincu. El ii da de asemenea o replica ambasadorului rus la București, care a spus ca Moscova și-ar dori garanții scrise ca scutul de la Deveselu este pur defensiv. Ministrul Apararii,…

- Garantiile de securitate scrise cerute de Rusia din partea Statelor Unite si a NATO constituie conditii pentru stabilitatea Europei, a afirmat miercuri ambasadorul Rusiei in Romania, Valery Kuzmin, criticand instalarea de sisteme militare in apropierea frontierelor ruse, inclusiv la Deveselu, relateaza…

- Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București spune ca inspectarea bazei de la Deveselu de catre ruși pentru a se convinge ca aceasta este pur defensiva „nu ar aduce mari beneficii”, adaugand și ca Moscova ar prefera „garanții scrise” din partea NATO și Statelor Unite, care sa o asigure de caracterul…

- Diplomatul rus Valery Kuzmin a declarat in cadrul unei conferințe online ca Moscova prefera ”adoptarea de tratate in scris” care sa garanteze caracterul defensiv al scutului de la Deveselu, precizand ca vizitarea sitului, așa cum au propus SUA și NATO, nu ar aduce ”mari beneficii”, relateaza Agerpres.”In…

- Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București spune ca inspectarea bazei de la Deveselu de catre ruși pentru a se convinge ca aceasta este pur defensiva „nu ar aduce mari beneficii”, adaugand și ca Moscova ar prefera „garanții scrise” din partea NATO și Statelor Unite, care sa o asigure de caracterul…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…