Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a catalogat declarația purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, care a acuzat Romania ca a livrat recent Ucrainei un „al cincilea pachet" de ajutor militar, drept o „incercare de manipulare" a opiniei publice. Vasile Dancu afirma ca astfel de incercari „fac parte din razboiul de manipulare și propaganda al Rusiei". „Am vorbit despre razboiul 5D (razboiul hibrid – n.r.), un razboi pe care in acest moment Rusia il duce fața de toate țarile din Europa Centrala și de Est, un razboi hibrid, pornit cu mult timp in urma, in care…