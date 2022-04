Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a precizat la Antena 3 ca „un al treilea Razboi Mondial nu poate incepe din greseala”, raspunzand unei intrebari. Ministrul a mai precizat ca „trebuie fortificata, luata in calcul ca o zona de vulnerabilitate pentru NATO si pentru UE”.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca nu sunt date concrete despre deplasarea frontului din Ucraina catre Odesa, dar ca acest scenariu a fost luat in calcul de NATO. Vasile Dincu a vorbit despre extinderea razboiului din Ucraina inspre Odesa, care ar putea pune in dificultate tarile riverane de…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 9 aprilie, la Antena 3 , ca, deși nu sunt date concrete despre deplasarea frontului din Ucraina catre Odesa, acest scenariu a fost luat in calcul de NATO. Intrebat despre extinderea razboiului din Ucraina inspre Odesa, care ar putea pune in…

- Țara noastra ajuta Ucraina sa iși continue exportul de marfuri, in contextul blocajelor aparute din cauza razboiului. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania va ajuta Ucraina sa vanda cereale prin Portul Constanța. Vasile Dincu, ministrul Apararii: Noi facilitam un mecanism de transport…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat la Digi 24 ca in Marea Neagra s-a minat masiv, cel putin in zona malului ucrainean, precizand ca este posibil ca aceste mine sa ajunga si in zona noastra, potrivit News.ro. “Mina venea din barajul de la Odesa. Informatiile din timpul unui conflict armat trebuie…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, anunta, joi seara, ca nu exista inca o concluzie a ceea ce s-a intamplat cu aparatele de zbor prabusite in judetul Constanta, dar a fost vorba cu siguranta despre accidente. ”Nu poate exista nicio legatura intre ce se intampla in Ucraina si ce s-a intamplat in acest…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, lau B1 TV, ca cei 1.000 de militari suplimentari care trebuie sa soseasca in Romania ar putea ramane pentru o perioada mai mare de timp daca tensiunile de la Marea Neagra nu vor fi inlaturate. „Așa cum au anunțat oficialii americani, cum am…

- Vasile Dancu, ministrul Apararii, a reactionat, miercuri, dupa anuntul referitor la suplimentarea fortelor americane in Romania , apreciind ca este ”o masura defensiva in sprijinul securitatii si apararii Romaniei”. Totul, in contexul crizei din Ucraina, țara care este amenințata cu invazia ruseasa.…