Dîncu: Nu este un moment foarte bun pentru o moțiune de cenzură Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu a declarat vineri, ca social democrații nu sunt interesați sa intre la guvernare ca sa participe la jocul de șantaj dintre PNL și USR PLUS. Dîncu a spus la RFI , ca nu crede ca "este un moment foarte bun neaparat pentru o moțiune de cenzura".

&"Nu cred ca este un moment foarte bun neaparat acesta pentru o moțiune de cenzura. Mai au o șansa cei care sunt în acest moment la guvernare sa gaseasca o soluție rapida. Daca nu vor gasi o soluție rapida, atunci invitam ca o parte dintre ei, cei nemulțumiți, sa vina alaturi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, afirma ca nu este „un moment foarte bun neaparat acesta pentru o motiune de cenzura” si pentru a „specula aceasta criza cu o motiune de cenzura”. „Nu dorim sa intram la guvernare sa participam la jocul de santaj intre aceste doua partide. ”, sustine…

- Vasile Dîncu, senator în Parlamentul României și președinte al Consiliului Național al PSD, a declarat miercuri, dupa ce USR PLUS a anunțat ca își retrage susținerea fața de premierul Florin Cîțu, ca poate sa funcționeze și un…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre criza politica care se prefigureaza in Romania, in plina pandemie. "In acest moment, suntem singura țara din Europa Occidentala, lovita de pandemie, intr-o criza de acest gen [n.r. referitor la faptul ca coaliția…

- Social-democratii au transmis ca exclude scenariul de a sustine in Parlament niciun Guvern minoritar PNL. Acestia mai spus ca presedintele Klaus Iohannis si PNL-USR PLUS- UDMR, trei partide care au pierdut alegerile anul trecut, sunt responsabili de criza pe care au creat-o, iar daca

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura in actuala sesiune parlamentara si a apreciat ca, in acest moment, Legislativul "nu mai reprezinta vointa poporului". "Vom incerca sa strangem cat mai multe semnaturi. Ar fi o premiera in politica…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca pana la finalul actualei sesiuni parlamentare social-democratii vor depune in Parlament motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Citu. "Pana la sfarsitul acestei sesiuni categoric vom depune o motiune de cenzura. Am depus o motiune…

- ​Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat ca îsi doreste o continuitate pentru 8 ani a actualei coalitii de guvernare, el adaugând ca este exclusa posibilitatea ca parlamentarii UDMR sa sustina vreo motiune de cenzura în urmatorii patru ani."Eu, când am…

- A sosit in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze, potrivit Digi 24. Transportul catre centrele de stocare din țara este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.