Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, a precizat, intr-un comunicat de presa, ca incepand de astazi, 30 decembrie 2020, Guvernul Citu a inceput guvernarea impotriva romanilor, dar si ca USR-PLUS a renuntat deja la prima promisiune majora.

- Guvernul Citu se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021, transmite Agerpres. Premierul Florin Citu a anuntat la inceputul saptamanii ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

- 30 de primari reuniți in Asociatia Municipiilor din Romania, condusa de primarul Clujului Emil Boc, s-au aratat nemulțumiți pentru ca nu au fost consultați in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind inghețarea salariilor bugetarilor și pensiile speciale din administrația locala."Adoptarea unei ordonanțe…

- Astazi, 28 decembrie, are loc sedinta de Guvern. Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale.Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul…

- O eventuala majoritate parlamentara de centru-dreapta ar fi foarte subțire, declara președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu. El prezinta variantele de formare a Guvernului, din perspectiva partidului sau. Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, a declarat, la…

- O eventuala majoritate parlamentara de centru-dreapta ar fi foarte subțire, declara președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu. El prezinta variantele de formare a Guvernului, din perspectiva partidul...